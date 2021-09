Marisol Pérez Tello: El Poder Ejecutivo perdió una oportunidad al no decidir que hacer con los restos de Abimael Guzmán

Tras la aprobación en primera votación de incinerar restos de Abimael Guzmán y cabecillas terroristas que se encuentran en prisión, la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello criticó la votación y el accionar del Parlamento y los ministros ante un tema de emergencia.

"El debate que se ha dado hoy en el Congreso, se daba siempre cuando se empezaba hablar del terrorismo, se politizaba la discusión y se llevaba a este debate que no deja reconciliarnos. Hay un enemigo común, el terrorismo es el enemigo de todos los peruanos, a mi me queda claro que sí. Yo creo que la muerte de Abimael, que tenía que darse en algún momento, obligaban a tomar una decisión, el Ejecutivo no lo ha hecho y perdió una oportunidad", dijo Pérez Tello.

BELLIDO ENFRENTA A LA PRENSA CON MENSAJE DE DIVISIÓN

Sobre el último enfrentamiento del premier Guido Bellido contra la prensa y su mensaje de división, Pérez Tello señaló que como no tiene un discurso sólido agudizan los problemas.

"Como no tiene capacidad para hacer las cosas que se tiene que hacer, como no se tiene un discurso solido que genere expectativas para el crecimiento, desarrollo e inversión, lo que hacen es agudizar un problema que existe, es un problema de exclusión y el Perú que por supuesto hay que enfrentar todos juntos", dijo la ex ministra de Justicia.

"Lejos de sembrar esperanza e ilusión el entender los puentes y buscar acuerdo para resolver los problemas comunes en temas de anemia y desnutrición lo que hacen es insultar y tirar la piedra", agregó.