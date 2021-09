SMP: joven fue a vacunarse con la foto de su abuelita que falleció por Covid-19

Con gran emoción y con la fotografía de su querida abuela Betty llegó Claudia Falcón de 28 años a vacunarse contra el mortal virus del covid-19 al Parque Mayta Capac de San Martín de Porres.

Portando el retrato de la mujer que la crío con amor y grandes valores y que el coronavirus le arrebató en el mes de abril.

"Yo fui a vacunarme con mi esposo a la hora que me que me toca sentarme y ponerme la vacuna le digo a él voy a tener a mi abuelita aquí conmigo a mi lado porque ya está a mi lado mientras me pongo la vacuna", comentó la joven.

El video que subió en su cuenta de Tik Tok ya suma un millón de reproducciones, Claudia contó que su abuelita soñó con vacunarse y estuvo a sólo dos semanas de recibir la inmunización.

Llevar la foto de Betty al vacunatorio ha sido el homenaje que esta joven ha querido rendir a su abuelita y a los 200 mil fallecidos que covid-19 ha dejado en el país. Asimismo, Claudia Falcón hace un llamado a las personas que dudan en vacunarse