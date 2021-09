Comas: Comando Tucuy Ricuy junto al grupo Terna capturaron a 4 venezolanos que habían intentado robar mototaxi

Fueron capturados tras robar una mototaxi en Comas. Tras una persecución, el grupo Terna y el comando Tikuy Ricuy lograron capturar a 4 ciudadanos extranjeros que habían robado un vehículo en la urbanización La Pascana.

Según la víctima, alrededor de cinco sujetos lo bajaron de la moto y lo cachetearon. "Me golpearon, los 5 me golpearon, después yo salí corriendo porque con esa golpiza en el piso me podían matar y después se llevaron la moto".

Tras el robo la víctima acudió a la comisaría de la zona y gracias al GPS con el que cuenta la moto, se desplegó un operativo logrando dar con el paradero del vehículo y los delincuentes.

Estos amigos de lo ajeno, fueron identificados como Antonio Crespo Sánchez, Samuel Yance, Johan Manuel Luscate, Jeison Antonio Crespo Sánchez. Los 4 de nacionalidad venezolana.

Asimismo, los detenidos se encuentran detenidos en Dipincri de Comas y serán procesados por el delito de robo agravado.