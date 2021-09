Congreso debatirá cambios en legislación laboral de practicantes

Con el objetivo de obtener mejoras paras los universitarios, la congresista Rosangela Barbarán presentó un proyecto de ley que propone que las prácticas preprofesionales y profesionales sean reconocidas como experiencia laboral tras superar un periodo de actividades de al menos 3 meses.

Este reconocimiento de experiencia laboral les servirá para el desempeño de su actividad profesional en el sector público o privado.

Miles de jóvenes sufren al realizar sus prácticas preprofesionales y profesionales, ya sea porque no se les reconocen como experiencia laboral o porque no son remuneradas y no solo es eso, el horario laboral tampoco se les respeta. Todo esto ha provocado que los jóvenes tengan cada vez menos aspiraciones académicas y profesionales

OPINA UN ESPECIALISTA

Para el abogado laboralista Germán Lora, este proyecto favorecería más a aquellos estudiantes que buscan postular a un puesto en el sector público.

Agregó que este proyecto podría ser mejorado, por eso también deben enfocarse en la mejoras de las condiciones de trabajo.

Por último, explicó que, con el objetivo de promover una adecuada contratación de estudiantes, se podría ofrecer incentivos económicos a los privados como la exoneración de algunos impuestos.