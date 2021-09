Al ritmo de música y con divertidos personajes, jóvenes de 27 años fueron vacunados en Campo de Marte

La espera terminó y los jóvenes de 27 años empezaron a recibir desde este viernes la vacuna contra el coronavirus. Con alegres fondos musicales y muñecos bailarines, se buscó amenizar el ambiente en el vacunatorio de Campo de Marte.

Pero en este vacunatorio también encontramos a personas rezagadas, quienes por algún motivo, cuando les tocó el turno, no se vacunaron. Es el caso de la señora Celinda quien a sus 67 años, recién hoy acudió para ser inoculada.

Asimismo, el Ministerio de Salud viene impulsando además una nueva estrategia para que más personas puedan ser inoculadas.

"Estamos yendo a buscar a las personas a sus domicilios, a sus trabajos, sobre todo aquellas personas que les faltaba su 2ª dosis y decían: no he podido ir a hacer una cola, no he podido ir a vacunarme, ahora los estamos invitando a estos centros de salud. El día de hoy nuestra meta es de 60 personas, como ustedes ven, hay una buena afluencia así que seguramente superaremos estas cifras y cada vez iremos cerrando más la brecha entre primera y segunda dosis", dijo el viceministro de Salud Gustavo Rosell