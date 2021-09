Guevara en contra de proyecto de AP de darle nueva oportunidad a universidades no licenciadas

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que busca otorgar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.

El autor de la iniciativa fue el congresista Darwin Espinoza. En el documento se indica que el objetivo es establecer un plazo de emergencia de dos años para las universidades privadas asociativas no licenciadas para que, alcanzadas las condiciones básicas de calidad, soliciten su licencia institucional.

Tras la presentación del proyecto el presidente de AP, Mesías Guevara dijo estar en contra del proyecto de ley de la bancada de su partido.

"Desconocía este proyecto de ley (...) pero coincido y muestro mi discrepancia con aquellos congresistas habían presentado esa moción", dijo Guevara.

Por su parte, la parlamentaria de Avanza país, Norma Yarrow, aseguró desconocer el proyecto, vagamente dijo que se podría revisar algunas decisiones de la Sunedu en beneficio del estudiante.

“No puedo dar mayor opinión porque no lo he visto, no lo he revisado, hay que tener en cuenta lo que necesita la juventud 510 hay que revisar esos acuerdos y ver realmente cuál sería lo bueno y lo malo el beneficio al alumnado”, expresó.