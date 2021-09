Ricardo Márquez: "Los empresarios aceptamos a un líder de izquierda"

Esta noche, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez habló sobre la reunión que tuvo hace unos días con el presidente Pedro Castillo donde señaló que le presentaron el trabajar que se debe realizar en el sector público y privado para reactivar la economía.

"La razón de esto (la reunión) es para presentarle a usted lo que debemos trabajar en el sector público y privada (...) el presidente me sorprendió, él esta de acuerdo, pero más me sorprendió cuando nos dijo que se iba a ir de viaje a Estados Unidos, Europa y la China y nos dijo ustedes me pueden acompañar y le dijimos por supuesto, porque al final de cuentas son viajes de creación de imagen para el país", dijo Márquez.

Luego de que Francke haya dicho que aún está en duda la permanencia de Velarde, el empresario consideró que el presidente del BCR es la persona adecuada para continuar en el puesto

"Acá hay que entender una cosa, el país está pasado por momentos difíciles que nos han bajado la calificación de la deuda crediticia y la persona adecuad en este momento es Julio Velarde porque el se ha preparado para este tipo de crisis", comentó.