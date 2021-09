Piuranos piden al presidente Castillo que entregue los S/ 19 millones ofrecidos luego del sismo

Han pasado 34 días del sismo de 6.1 de magnitud que afectó 38 distritos en la región Piura, dejando a muchas familias en la calle, y hasta la fecha el panorama no ha cambiado, y estos siguen bajo el estado de emergencia.

Minutos después del sismo en la región Piura, el presidente Castillo viajó inmediatamente al lugar para evaluar los daños, 11 días después el mandatario retornó para informar que daría un presupuesto de 19 millones de soles destinado a los damnificados.

Sin embargo, la ayuda aún no llega. “En la realidad no hay nada concreto, no hay nada real, no hay un decreto supremo que establezca la transferencia, cuánto le toca a cada distrito, cuál va a ser el mecanismo para apoyar a los damnificados, hasta este momento no tenemos ninguna información”, manifestó el alcalde del distrito de Marcavelica, Augusto Chiroque Nunura.