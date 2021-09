En los últimos años el uso y abuso del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza nos ha llevado a varias crisis políticas, por esta razón, en la comisión de constitución se sustentaron diversas iniciativas para ponerle límites. El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García propuso modificar el artículo 86 del reglamento del Congreso en base a los límites que ya ha fijado el Tribunal Constitucional.

“Primer límite del Poder Ejecutivo, no puede presentar cuestión de confianza por los pilares de la constitución política y los principios del sistema democrático, la separación de poderes no la puede romper con una cuestión de confianza (…) Es decir no puede condicionar algo que la constitución dice esta es una atribución de determinado órgano estatal”, dijo Guerra.

De igual manera se expuso un predictamen que acumula una serie de propuestas de diversos congresistas que plantea que la cuestión de confianza no puede ser utilizada para impulsar reformas constitucionales ni puede interferir con competencias exclusivas del Congreso, por lo que, el parlamentario oficialista José María Balcazar rechazó la propuesta.

"Situaciones discordantes con la constitución con una interpretación elemental de la constitución la cual prohíbe toda interpretación auténtica a través de una ley", comentó Balcazar.

Asimismo, para el ex presidente del TC, Ernesto Álvarez, la cuestión de confianza debería ser eliminada, así como también, la vacancia presidencial por incapacidad mora