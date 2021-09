Matucana: 33 personas fallecieron tras despiste de un bus que cayó al río

La imprudencia y el exceso de velocidad cobraron la vida de alrededor 33 personas que viajaban en el bus de la empresa interprovincial León Express, en la ruta Huánuco – Lima.

Eran las 4 de la mañana cuando el vehículo de transporte de pasajeros se volcó en el kilómetro 72 de la carretera central en Matucana, provincia de Huarochirí, cayendo por un acantilado de casi 200 metros. Otras 24 personas resultaron heridas, incluidas 4 menores de edad y un pasajero de 24 años que resultó ileso de milagro.

“El bus se vino como en sig sag, lo que hice fue agarrarme del asiento y pedirle a Dios que me cuide, que me ayude. Yo me caí por la mitad casi, no llegué con el bus abajo”, dijo un sobreviviente identificado como Clinton Presentación Bacilio.

“Los pasajeros gritaban que pare, que frene, pero nunca frenó el carro, todos gritaban más que todo las mujeres, que frene, que frene", agregó.

Según las primeras investigaciones la unidad impactó con un cerro, perdió el control y terminó en la rivera del río Rímac.

Asimismo, hasta el lugar llegaron policías, bomberos, rescatistas y miembros de serenazgo de Huarochirí llegaron al lugar para socorrer a los heridos.