José Cueto cuestionó el traslado de Vladimiro Montesinos al centro penitenciario Ancón I

Esta noche, el congresista de Renovación Popular, José Cueto cuestionó el traslado de Vladimiro Montesinos y habló la petición de la Marina de no querer cuidar a los reos por terrorismo, entre otros delitos en la Base Naval.

El parlamentario señaló que esto viene desde hace tiempo e indicó que le llamó la atención el momento en el que se ha hecho.

"Es verdad, es de muchos años. Hemos venido tratando de que este centro de reclusión no esté en la Marina, porque la Marina no son carceleros de nadie. Se hizo, están ahí. A mí lo que me llamó la atención es el momento que ha sido hecho, hay en este momento un variación de deficiencia en el sistema del INPE, una sobrepoblación, hay muchos más problemas dentro de las cárceles como para dedicarse por lo menos ahora en los que están resguardados", dijo Cueto

Asimismo, el parlamentario confirmó que el convenio que tenía la Marina con el INPE finaliza este año.

"Este convenio que tiene muchos años, se cumple hasta final de año, hay tiempo más que suficiente para hacer o modificar una cárcel para poder trasladar a los reos, en caso no exista", comentó.