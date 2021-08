Jaime Quito comentó que no estuvo de acuerdo con la salida de Héctor Béjar

Esta noche, el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito habló sobre las reuniones de la bancada con el Gobierno y cuestionó la decisión de la PCM por la salida de Héctor Béjar

Sobre los posibles cambios del Gabinete Ministerial, comentó que es parte de las especulaciones y que le parece improductivo todo ello, más aún que se acerca el pedido de voto de confianza.

"No, es parte de las especulaciones y me parece improductivo todo ello, más aún que ya tenemos los días cercanos al 26 de agosto. Me parece que es ahí donde se debe ir precisando los temas y los puntos que si le dan o no el voto de confianza al Gabinete", dijo Quito.

Asimismo, señaló que si hay cambios en el gabinete antes del 26, lo considera innecesario el acto así como consideró innecesario la salida de Béjar.