Fondo Mivivienda se quedará sin fondos para nuevos créditos desde setiembre

El fondo Mivivienda se habría quedado sin recursos para la segunda mitad del año, un sector inmobiliario que a pesar de haber seguido a flote durante la pandemia, ahora tendrá que ajustarse.

Ante esta situación, el ex ministro y ex congresista Carlos Bruce, las inmobiliarias han respondido bien a la reactivación económica y no se entiende porque se le castiga.

Este subsidio del Estado viene otorgando créditos desde 1998 para adquisición de viviendas a familias de escasos recursos.

Esto se reflejaría en una menor actividad económica, una paralización del sector inmobiliario que construye las viviendas de los programas Mivivienda y Techo Propio.

Además, Bruce indicó que actualmente nadie podrá solicitar un crédito hasta el próximo año, por la situación que se está viviendo.

La emergencia sanitaria por la pandemia y la prioridad que requiere, sería uno de los motivos. Asimismo, en promedio el fondo Mivivienda brinda cerca de 8 mil créditos anuales.