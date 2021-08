Congresistas opinan que ministro Iber Maraví debe dar un paso al costado

Congresistas de diversas bancadas opinaron que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, debe dar un paso al costado tras la difusión de un video que muestra un vínculo con Conare-Sutep, facción radical del magisterio ligado al Movadef.

“En lo personal su presencia es insostenible en el gabinete”, dijo Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso. Por su parte, Norma Yarrow de Avanza País tuvo una postura similar. “Yo creo que su caso es insalvable, es un hombre que claramente está fuera de cualquier línea que el Perú necesite en este caso referente a vínculos con facciones extremistas”, manifestó.

Una postura a favor del titular de la cartera de Trabajo fue la de su par de Defensa, Walter Ayala. “Yo como juez que he sido, como demócrata que soy, si todavía no hay una sentencia no podemos decir que es terrorista o culpable, eso que lo diga un juez”, señaló.