MML exhorta al MTC aplazar multas a ciclistas para iniciar campaña de concientización

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aplazar la aplicación de multas a ciclistas para iniciar una campaña de concientización.

“Sugerimos al MTC que todavía no se apliquen las multas. El año pasado cuando se promulgó el reglamento se anunció que se va a dar de plazo un año para hacerlo conocer a nivel nacional. Se cumplió el año, pero no se hizo campaña”, dijo Jenny Gonzales, jefe de Transporte No Motorizado.

Por ese motivo, pidieron a esta cartera ministerial poner en ejecución una marcha blanca de campañas educativas, pero de manera intensiva.