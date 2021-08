Vizcarra pidió al Poder Judicial autorización para vivir en Moquegua porque quiere 'trabajar'

El ex jefe de Estado señaló que no puede trabajar en Lima por su inhabilitación para ejercer cargos en entidades públicas.

El ex presidente de la República, Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial autorización para que pueda cumplir con las restricciones de la comparecencia que está acatando ya no en Lima, sino en Moquegua, tras asegurar que allá puede desempeñar su profesión como ingeniero y que en la capital está restringido por la inhabilitación en su contra.

Vizcarra solicitó que se le autorice vivir en su región de origen cinco meses después que se dictara la comparecencia con restricciones en su contra como parte de la investigación en su contra pro el presunto delito de colusión agravada, cohecho pasivo impropio por supuestos pagos ilícitos cuando fue gobernador regional de Moquegua.

“No es que yo diga que me quiero ir a Trujillo o a Iquitos. No. Me voy donde he hecho mi primaria, mi secundaria y donde he trabajado por 30 años. La fiscalía dice que es ingeniero y puede trabajar acá (en Lima). ¿Dónde? Estoy vetado en toda la administración pública. No puedo trabajar en un municipio, en el Congreso, en ningún ministerio porque tengo una inhabilitación”, dijo en la audiencia.

“Pido flexibilización para un cambio de domicilio que, si usted autoriza, lo hacemos y desde ahí seguiremos cumpliendo todo estrictamente”, agregó.

Sin embargo, el fiscal Alexander Taboada, en representación del equipo especial Lava Jato, recordó que el motivo por el cual se descartó el pedido de prisión preventiva que hizo Germán Juárez Atoche en marzo de este año fue porque Martín Vizcarra aseguró que no tenía intención de cambiar de domicilio.