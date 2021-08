Proyecto Vigilancia Activa ha detectado varios nombramientos irregulares en cargos públicos

Por ejemplo, contaron que en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social han detectado un par de casos, donde dichas personas no tienen experiencia en el sector.

El proyecto Vigilancia Activa del Consejo Privado Anticorrupción ha venido detectando diversos nombramientos irregulares en cargos públicos durante la actual gestión del presidente Pedro Castillo.

“Hay dos viceministros del Midis, Elías Contreras y María Tarazona, que no tienen experiencia conocida en el sector, en el perfil. No requiere una experiencia conocida, sin embargo, dada la magnitud de la tareas que tiene que hacer un viceministro, que es un órgano técnico, llama la atención que no tengan experiencia”, dijo Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción.

Cabe mencionar que Vigilancia Activa también ha detectado que hay 11 personas más relacionadas al partido Perú Libre que ocupan cargos públicos.