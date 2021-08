La Molina: joven fue masacrado por negarse a dar S/ 20 a uno de sus compañeros de trabajo

Un joven padre de familia terminó inconsciente, ensangrentado y tendido en una calle de La Molina, tras ser masacrado por negarse a entregar 20 soles a uno de sus compañeros de trabajo, según contó su hermano

Sobre este caso, un equipo de Panamericana TV se comunicó con la empresa donde trabajarían la víctima y el presunto victimario para conocer si este último se encuentra en su planilla, pero afirmaron que no podían dar dicha información porque su sistema estaba fallando.

Por su parte, el agraviado se encuentra internado en el Hospital Hipólito Unanue. “Ahorita su estado es crítico, no me dan información cuando pregunto. Justo yo quise que lo trasladen porque él tiene EsSalud, pero no quisieron hacer la transferencia y tenía que operarse. Le han roto prácticamente toda la cara, tiene cosida la cabeza y el han roto la vejiga”, contó su familiar.