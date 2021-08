Harold Forsyth: El grupo de Lima es solamente un conjunto de países que se reunieron parar trata la crisis venezolana

Esta noche, el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth habló sobre la moción de interpelación de Héctor Béjar para que aclare su posición sobre la política exterior y la posible salida de Perú del grupo de Lima.

Forsyth a base de su experiencia, señaló que el grupo de Lima no esta sustentado en un tratado, tampoco es un organismo internacional y que solamente es un grupo de países que se reunieron para tratar un asunto específico.

"Lamentablemente, los objetivos iniciales de grupo de Lima no es un tema de entrar o de salir, porque es un contexto de países muy libres de conducirse y en la práctica hay que reconocer que hace muchos meses no se reúne, en consecuencia para algunos es posible que este grupo de lima ya haya cumplido su ciclo porque lamentablemente no obtuvo resultados", comentó el representante permanente del Perú en la OEA.

Por otro lado, comentó que en México se ha reunido la oposición venezolana con representantes del Gobierno de Maduro y hoy han firmado un memorando de entendimiento que señala democracia y elecciones libre, respeto de los derechos humanos, levantamiento de los embargo.

"Lo que han hecho con ese memorando de entendimiento es fijar eso como objetivos para empezar las negociaciones", dijo Forsyth.