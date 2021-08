Surco: vecinos de calle Agustín Lange denuncian permanente inseguridad ciudadana

“No ando con cartera porque hace menos de un mes he sufrido un robo, me arrastraron con todo y cartera, se llevaron todos los documentos", narró una vecina.

Los vecinos de la primera cuadra de la calle Agustín Lange, en el distrito de Surco, denunciaron ante las cámaras de Panamericana TV que viven bajo constante zozobra ante la permanente inseguridad ciudadana.

Una de las últimas víctimas fue un taxista de aplicativo, quien fue cogoteado por un ladrón que se hizo pasar como pasajero y que gracias a la ayuda de su cómplice que apareció en dicho momento, lograron adueñarse de un celular, documentos y más de 600 soles en efectivo.