San Isidro: manifestantes protestan por presencia de Evo Morales en Perú

Desde los exteriores del hotel Westin en el distrito de San Isidro, decenas de manifestantes alzaron su voz de protesta en contra de la visita del examndatario de Bolivia, Evo Morales.

"No queremos un país comunista, Evo Morales ha venido a implantar su ideología y un modelo socialista y no queremos eso para nuestro país. Aquí no lo necesitamos como asesor. ¿Cómo dice que es representante del pueblo y de los pobres y se aloja en uno de los hoteles más caros de Lima?", reclamó una de las manifestantes durante la protesta.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), para resguardar el orden y pedirle a los manifestantes que se retiren de los exteriores del hotel ya que incomodan a los demás huéspedes.