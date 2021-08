Sujeto con presuntos desórdenes mentales dejó desfigurado a anciano en Surquillo

Un adulto mayor de 65 años e identificado como Francisco Flores, quien se dedica a la limpieza de autos, en el distrito de Surquillo, acabó con el rostro desfigurado tras recibir una brutal paliza por parte de un sujeto que tendría desórdenes mentales y que responde al nombre de Max Tello López.

“Ahorita no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Todos los días yo tengo que trabajar, pero ahora no puedo con esta situación, no puedo ni mover la mandíbula para masticar mis alimentos”, dijo la víctima.

Aunque todavía no se ha constatado el estado mental de Tello López, según especialistas, ello no lo eximiría de pagar los gastos de hospitalización del señor Francisco, cuyos familiares piden justicia y ayuda para costear sus medicamentos.