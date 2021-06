SJL: niña herida en balacera tendrá que recibir terapia psicológica, según su abuela

Una niña de tan solo cinco años de edad deberá recibir terapia psicológica para afrontar el trauma que sufrió, tras haber sido herida en su pie durante una balacera entre delincuentes, informó su abuela.

El hecho ocurrió en la loza deportiva San José, en San Juan de Lurigancho (SJL) cuando la menor salió en compañía de su abuelita y sus hermanas a comprar en una tienda. “Sentí que pasaron por al lado corriendo y me empujaron, entonces me caía en el suelo y cuando me levanté he sentido los disparos y he tratado de proteger a mis nietas y cuando me he dado cuenta ya estaba sangrando su pie”, contó su familiar.

Aunque la pequeña salvó de morir por una bala perdida, no podrá caminar por varias semanas, luego de haber quedado con su pie izquierdo enyesado.