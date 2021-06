Largas colas y caos se pudo apreciar en diversos vacunatorios de Lima

Largas colas y caos es lo que un equipo de Panamericana Televisión pudo constatar en diversos vacunatorios de Lima Metropolitana.

Por ejemplo, en el Parque Zonal Huiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), habían dos enormes filas, una conformada por personas que les tocaba ser inoculadas este miércoles y otra donde estaban los ciudadanos que no pudieron ser vacunados el día anterior. Sin embargo, no fue el único problema, pues algunos de los presentes se quejaron porque no había una clara señalización.

Mientras tanto, en el centro educativo Alfredo Bonifaz, en el distrito de Rímac, el panorama que se vivía era similar.