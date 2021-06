Vecinos de San Juan de Lurigancho denuncian cobros excesivos de luz

Los vecinos de la zona de San Antonio de Padua, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron que la empresa ENEL les ha realizado cobros excesivos en sus recibos de luz y pese que no tienen muchos aparatos eléctricos.

“He hecho un reclamo y me dicen que van resolverlo (en un plazo) de ocho días, que lo han digitado mal, pero no solamente a mí me ha venido eso sino también a mis vecinos les ha venido esta cantidad a más”, contó una residente.

Cabe mencionar que muchas de esta familias son condición humilde, tal como lo pudo constatar un equipo de Panamericana TV.