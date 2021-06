Keiko Fujimori: "La prisión me permitió reflexionar, más allá del dolor"

Un día después del cierre de campaña la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori cumplió con una agenda de reuniones y entrevistas por la mañana. En un alto a sus actividades reflexionó con la prensa sobre lo que ha significado los últimos meses de campaña.

La candidata del sillón presidencial recordó el juramento que hizo ante el Perú en Arequipa para demostrar al electorado su compromiso con el país y dejar una chiquita a su contrincante.

En ese sentido, Fujimori Higuchi explicó a qué se refiere con pedir perdón. Errores, como ella los califica, como haber obstruido las labores de dos gabinetes lo que originó la crisis del cierre del congreso por parte del ex presidente Martín Vizcarra.

A su salida de una radio local, la representante del fujimorismo aseguró que pese a este nuevo panorama, esta campaña no le ha enseñado más que el tiempo que pasó en la prisión de mujeres de Chorrillos.

"Yo he madurado, he cambiado. El haber ingreso injustamente tres veces a prisión me permitió reflexionar, más allá del dolor, pero me ha podido hacer recapacitar, hacer un balance de lo que ha sido mi vida política y personal. Sé que he cometido y errores y por eso he pedido perdón, pero, así como he pedido perdón, he hecho un juramento donde en los aspectos fundamentales está mi compromiso de respetar la democracia", señaló.