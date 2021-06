Paolo Hurtado respondió de manera contundente al presunto hostigamiento de la ONPE

A los quince días desde que el mediocampista, Paolo Hurtado, dio a conocer su participación y apoyo a la campaña “Ponte la Camiseta”, el deportista recibió una carta de Margarita Díaz Picasso, quien forma parte de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, para esclarecer si algún partido u organización financió esta iniciativa.

Ante este pedido, el futbolista no se quedó callado y le respondió de manera contundente a través de un comunicado. “Dicho mensaje no ha sido coordinado ni realizado a solicitud de ninguna organización política. Asimismo, no se me ha brindado ninguna contraprestación u otorgado ninguna ventaja (...). Lamentablemente, la comunicación remitida por usted despierta dudas en mi persona respecto de si la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE está llevando a cabo sus funciones de manera compatible con el principio de neutralidad”, dijo.

Tras la polémica desatada, la ONPE, afirmó que se trata de un “procedimiento regular de verificación de aportantes” y descartó que este accionar responda a un “acoso”.