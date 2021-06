Elecciones 2021: Yonhy Lescano exhortó a realizar un voto de disconformidad

A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, el excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, exhortó a realizar un voto de disconformidad y además dejó en claro que no está convencido por ninguna de las opciones políticas que se disputan la presidencia de la República.

“Yo lo he dicho, hay que hacer un voto de protesta, un voto de disconformidad, no son las dos únicas posibilidad votar por uno u otro candidato sino el voto de protesta que también creo que es un voto legítimo y un voto democrático decir que no estamos de acuerdo que siempre estemos en esta coyuntura de elegir al mal menor, eso no se puede de ninguna manera”, señaló.

Al respecto, el congresista Ricardo Burga, marcó distancia de estas declaraciones y manifestó que las mismas no representan a Acción Popular.