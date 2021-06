Callao: madre denuncia que el presunto asesino de su hijo la amenazó de muerte

"A mí me amenazó y me dijo que de ahí seguí yo, que él había matado a mi hijo, me lo dijo en mi cara y de ahí él me amenazó que de ahí seguía yo y mi familia”, narró.

Miriam Carbajal es el nombre de una madre, quien denunció que el presunto asesino de su hijo identificado como José Villa Taboada la amenazó de muerte a ella y a su familia.

“Lo único que le pido como madre, le hablo que me protejan, que me protejan a mi familia porque ayer él todo riéndose, amenazador. A mí me amenazó y me dijo que de ahí seguí yo, que él había matado a mi hijo, me lo dijo en mi cara y de ahí él me amenazó que de ahí seguía yo y mi familia”, narró.

Hace más de un año ocurrió este crimen en el Callao, donde Junior Villegas Carbajal perdió la vida de un disparo en la cabeza y justamente el autor sería José Villa, quien recientemente fue capturado mientras participaba de una celebración en una vivienda.