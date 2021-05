Audio reconfirmaría que Sendero Luminoso fue el autor de la masacre en el Vraem

En los últimos días, algunos sectores han intentado negar que la masacre del Vraem, en la que murieron 16 personas, haya sido ejecutada por Sendero Luminoso, sin embargo, un audio que ha sido difundido ayudaría a comprender porque los especialistas, policías y militares afirman contundentemente que los autores fueron los huestes del camarada José.

"Hacemos seria advertencia a los dueños de bares, cantinas, chinganas salones de baile y salones de juegos de azar, no vender licores a menores de edad de 18 años y tampoco permitir el ingreso a estos lugares y atender entre las 6 am hasta las 8 pm, si no cumplen con esta advertencia a los dueños los vamos a aniquilar y el inmuebles los vamos a incendiar", se escucha en el audio a la Camarada 'Lucy'

Las amenazas que lanza la terrorista son claras y permiten explicar lo que pasa en esta zona del país.

Tras conocerse estos audios, el equipo de Panamericana Televisión se comunicó con el analista en seguridad integral, Pedro Yaranga, quien confirmo que la protagonista de este audio es la camarada Lucy.

"Lucia es hija de un connotado líder de la organización, el camarada 'William', que fue uno de los mejores francotiradores de Sendero Luminoso. El fue abatido en el 2012 por la brigada lobo", comentó.

Además, Yaranga aseguró que este audio fue grabado el 2019, confirmando que estas amenazas venían desde años atrás.

Asimismo, el analista reveló que en la actualidad la Camarada Lucy, autora de estas amenazas ha sido reemplazada por la Camarada 'Vilma', la misma que hace unos días pidió en otro audio, no votar por Keiko Fujimori.