Santa Anita: sujetos atacaron licorería por no atenderlos porque era toque de queda

Valiéndose de piedras, palos y hasta con un machete un grupo de iracundos sujetos atacaron a una licorería que no los quiso atender porque ya regía el toque de queda. Este hecho ocurrió en Santa Anita.

“Yo estaba primero calmando todo, ‘no busquen problemas por favor, no toquen las cosas de mi mamá ni de mi tía’. Yo estaba así parada diciéndoles ‘no rompas la vitrina de mi mamá, no rompas’. Y el chico por atrás agarra y me tira tres fierros en la cabeza”, contó la hija de los dueños.

Tras los daños causados, los propietarios del negocio y sus familiares exigieron a las autoridades que les brinden protección, debido a que tienen miedo que otras vez los ataquen.