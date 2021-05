Hermanos son acusados de provocar la muerte de mujer durante tratamiento estético

Los hermanos Rocío Jerí Gonzáles (25) y Luis Jerí Gonzáles (19) son acusados por la familia de Beatriz Soto Cárdenas (37) de provocarle la muerte, durante un tratamiento estético en la casa de la víctima, ubicada en Surco.

Tras el trabajo realizado en el área de los glúteos, allegados a la fémina contaron que se descompensó y que nadie la auxilió. “ Le produjo una reacción alérgica y las personas que estaba ahí no sabían que hacer porque no son personal de salud, no la auxiliaron, ella comenzó a bajar su saturación”, contó su cuñado.

Posteriormente Soto Cárdenas fue llevada a una clínica, pero los médicos poco o nada pudieron hacer para salvarle la vida. Tras lo ocurrido, los hermanos Jerí Gonzáles fueron detenidos. El caso se encuentra a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público.