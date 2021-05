El testimonio de mujer que sobrevivió al atentado terrorista en el Vraem

Un terrible panorama es el que se aprecia en el centro poblado San Miguel en la zona del Vraem, tras la masacre del domingo por la noche. Los deudos velan sobre mesas vestidas con manteles blancos, las fotos y las prendas de las 16 personas asesinadas.

Causa aún más dolor el desgarrador relato de una de las sobrevivientes de la masacre, que también cobró la vida de 4 menores de edad. "Yo me he escapado por mi cuarto, por la ventana subí al techo y del techo he saltado".

Así narró ella al fiscal y a los integrantes del comité de autodefensa lo que vivió aquella noche. "No dijeron nada, empezaron a disparar sin hablar, sin nada, dispararon y yo me fui para adentro gateando y me escapé para el monte", narró la mujer.

Algunos familiares de la víctimas llegaron hasta el lugar y exigieron que los cuerpos de los 9 varones y 7 mujeres sean entregados en la zona.