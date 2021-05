Seguro de timón impidió que ladrones se llevaran auto en SMP

Madre e hija fueron asaltadas tras bajar de su vehículo a pocos metros de su vivienda, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), sin embargo, los delincuentes no se pudieron llevar la unidad debido a que el timón tenía un seguro.

“Viene un señor por el lado derecho de nosotras y nos apunta con el arma pidiéndonos la llave del carro, pero le di la llave de la casa, entonces le da a su compañero las llaves y al darse cuenta que no eran las llaves me vuelve a encañonar, le entrego y su compañero le dice que no se pueden robar el coche porque tiene el seguro en el timón”, narró.

Pese a ello, los dos malhechores no se fueron con las manos vacías, pues les quitaron objetos de valor a las víctimas.