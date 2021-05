SMP: vecinos que viven cerca a cuadra 33 de Av. Perú denuncian nulo patrullaje de serenazgo

Los vecinos que viven cerca a la cuadra 33 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), denunciaron nulo patrullaje por parte de serenos de la comuna y que ello se ve reflejado en la inseguridad que los aqueja.

“Lamentablemente acá el serenazgo está por las puras, no trabaja, no hay nada porque siempre roban acá y eso que tenemos al serenazgo acá al costado peor a veces pasan, no pasan”, afirmó un residente de la zona.

Justamente en una calle aledaña a esta vía el conductor de un vehículo se salvó de ser asaltado por delincuentes armados tras realizar una maniobra temeraria, logrando esquivarlos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.