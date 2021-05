Urresti tras reunión con Castillo: "Mientras no deslinde de Cerrón para mí sigue siendo Sendero Luminoso"

El congresista y excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, se reunió este sábado con Pedro Castillo en Breña. Luego del encuentro, reiteró que tanto Castillo como Keiko Fujimori, representan a eventuales gobiernos que le harían “daño al país”. Añadió que su voto lo decidirá el mismo día de la elección.

“No me convence ninguno porque creo que ambos gobiernos le van a hacer daño al país. El día de las elecciones iré con un dedo en la garganta, lágrimas en los ojos y votaré por el que hasta el día de las elecciones me haya convencido que le va a hacer el menor daño al país”, indicó.

En declaraciones a la prensa, recordó que ya se ha reunido en dos oportunidades con la candidata de Fuerza Popular, pero que hasta el momento no piensa votar por ninguno de los dos en la segunda vuelta del 6 de junio.

Con respecto a la reunión con Castillo, aseguró que le solicitó un deslinde público del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de otras personas que puedan tener “vínculos con Sendero Luminoso y Movadef”.

“Le he dicho a él y a sus acompañantes claramente lo siguiente: para mí ellos siguen representando a Sendero Luminoso. Mientras no salga el profesor Castillo a declarar públicamente que el señor Cerrón o las personas que están relacionadas a Sendero Luminoso no van a participar en el Ejecutivo, para mí sigue siendo Sendero Luminoso”, señaló ante la prensa.