Vecinos denuncian constantes robos a bordo de vehículos en SJL

Los vecinos de la cooperativa Sagrada Familia, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron ser testigos y hasta víctimas de constantes robos a bordo de vehículos como mototaxis y autos.

Una de sus últimas víctimas fue una joven, quien sufrió el despojo de sus pertenencias. “Bajan dos personas, un tío me agarra con una llave grande me amenaza, me dice palabras groseras (...). Entonces me quitó y bajó una tía de copiloto y le abrió la puerta al otro que me estaba robando y se fueron”, contó.

En ese sentido, los vecinos de la zona pidieron al municipio autorización para colocar una reja y mayor patrullaje, a fin de frenar la inseguridad ciudadana.