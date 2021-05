Hombre lanzado de acantilado: familiares denuncian que uno de los autores sería liberado

Los familiares de un hombre que fue lanzado de un acantilado de más de 25 metros de altura, en Pucusana, denunciaron que uno de los autores reconocido por la víctima sería puesto en libertad.

“No sé si ya estará libre porque le llamaron a mi cuñada diciéndole que ya lo habían soltado, no sé más. Necesito un abogado de oficio para que venga a seguir con el caso, no tenemos apoyo legal”, contó la esposa del agraviado.

Según narraron sus familiares, el hecho se habría producido cuando los dos delincuentes le increparon por no tener mucho dinero en su billetera y producto de ello habría sido lanzado al vacío. Justamente uno de los implicados fue capturado y responde al nombre de Wilber Steven Segura Angulo, quien es de nacionalidad colombiana.