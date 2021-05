SJM: vecinos aseguran vivir intranquilos por la prostitución que los aqueja

Los vecinos de las dos primeras cuadras de la calle Antonio Buckingham, cerca a la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores (SJM), aseguraron vivir intranquilos por la prostitución que se ejerce.

“Acá en esta esquina normalmente ellas se paran a partir de las 4 de la tarde, entonces los niños ya no pueden salir, las personas de la tercera edad ya no pueden usar las veredas, tenemos que pasar por la pista para no incomodarlas, realmente nos miran mal”, contó una vecina.

En ese sentido, los residentes solicitaron a las autoridades el pronto cierre de más de 10 hostales que operan en la zona. Ante esta problemática, la comuna distrital anunció el inicio de un trabajo de fiscalización para clausurar dichos establecimientos si no cumplen con las normas dispuestas.