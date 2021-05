Lomo de Corvina: mujer requiere orden judicial para que le retiren bala perdida

“Solo tengo que tener una orden judicial para que me puedan sacar la bala y así tener evidencia para ver quién me hizo eso", contó la víctima.

Una mujer que responde al nombre de Gaby Alfaro Cuba terminó con una bala perdida en su cuerpo y que pudo acabar con su vida, durante los enfrentamientos para concretar el desalojo en la zona de Lomo de Corvina, distrito de Villa El Salvador (VES).

Si bien la víctima, de 22 años, fue sometida a una operación para salvarla, el proyectil permanece en su interior y le genera incomodidad. Sin embargo, para retirarlo, necesita una orden judicial. “Solo tengo que tener una orden judicial para que me puedan sacar la bala y así tener evidencia para ver quién me hizo eso la verdad. Yo no puedo estar así porque no puedo trabajar”, contó la agraviada.

En ese sentido, sus familiares hicieron un llamado al Ministerio de la Mujer para que los ayuden en el proceso y puedan dar con la pronta identificación del autor del disparo.