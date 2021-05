Familia piden ayuda para joven motociclista que fue atropellado en el Rímac

Los familiares de un joven motociclista identificado como Diego Nieves, quien fue atropellado por el conductor de un camión que se pasó la luz roja del semáforo, en el distrito del Rímac, piden ayuda para costear los gastos médicos.

“Él de salud está mal porque tiene ocho tornillos en la columna y después de haberse realizado la operación el doctor dijo que un tornillo no ha quedado bien, entonces lo están volviendo a intervenir. Nosotros hasta la fecha vamos gastando 40 mil soles, nosotros somos personas de bajos recursos económicos, no contamos con el dinero. Hemos hecho todo lo posible para reunir el dinero, pero ya no tenemos nada”, contó su familiar.

Mientras tanto, el autor de este accidente huyó y su paradero se desconoce. El atropello quedó registrado por una cámara de seguridad.