Miraflores: multan a dueña de departamento por hombre que limpiaba sus ventanas sin arnés

La dueña de un departamento, ubicado en el séptimo piso de un edificio, en Miraflores, fue multada por contratar a un hombre para limpiar sus ventanas sin arnés.

“La propietaria del inmueble tiene el nombre de Izaguirre Carmen Alicia, ha sido multada con 8800 soles. Gracias a Dios no ocurrió un accidente, el personal no tiene ningún elemento mínimo de seguridad, no tiene casco, no tiene lentes de protección”, dijo Freddy Quiroz, coordinador de Fiscalización y Control de la comuna miraflorina.

Por su parte, un equipo de Panamericana TV, intentó entrevista a la señora Carmen, pero no hubo respuesta. En tanto, sus vecinos exhortaron a estos trabajadores a pedir las medidas de seguridad cuando los contratan.