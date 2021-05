Dueño de auto señaló que no le quisieron aceptar denuncia tras múltiple choque en Surco

El propietario de unos de los cuatro vehículos afectados por un choque múltiple protagonizado por un patrullero policial, en la cuadra cuatro del jirón Bolognesi, en Surco Viejo, aseguró que no le quisieron aceptar la denuncia en la comisaría del sector.

“Me han tenido hasta las cinco de la mañana simplemente para decirme que no puedo presentar denuncia porque ya hay un parte policial y me han dado nada más esta hoja para ir a pasar un peritaje”, contó.

Por su parte, otro residente de la zona, quien afirmó que hace un tiempo pasó una situación similar, indicó que no le pagaron rápido los daños ocasionados y que tuvo que desembolsar de su bolsillo.