SJM: mujer evitó poner denuncia contra ladrón que intentó escapar por su casa

Una mujer evitó poner la denuncia correspondiente contra un ladrón identificado como Fernando Donato Ayala Huayhua que intentó darse a la fuga por el techo de su vivienda, en la urbanización Los Álamos, distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

“Yo he estado anoche andando por todo eso, hasta las 4 de la mañana tengo que ir a la Dirincri, de la Dirincri me va a citar la Fiscalía, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo por estar en la Fiscalía y eso. ¿Quién me va a pagar mi trabajo?”, señaló.

Denuncia fue asentada

Sin embargo, otra vecina que fue la primera víctima de este hampón fue la que decidió asentar la denuncia ante las autoridades.

“Ha querido ingresar, ha pateado, ha tirado puñetes, patadas a mi ventana de mi sala para poder ingresar y como no ha podido porque nosotros hemos estado ahí, yo por la ventana de mi cuarto comienzo a decir ratero, ratero, mi familia y los vecinos han escuchado y todos han salido. Como no podía ingresar a mi casa se ha subido a mi techo, se ha pasado todo el techo hasta la parte de los vecinos de atrás”, contó.