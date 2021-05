Cercado de Lima: vecinos afirman estar desahuciados ante la inseguridad

Los vecinos de la calle José M. Rodríguez, ubicado cerca a la Av. Argentina, en el Cercado de Lima, afirmaron sentirse desahuciados por las autoridades ante la inseguridad ciudadana que los afecta.

“A diario no hay policías, no hay control, no hay nada. Uno ya tiene miedo a salir a las calles. Esos delincuente vienen con armas y ¿quién se va a meter? Nadie, no se puede”, aseguró un residente de la zona.

Justamente en esta parte del Cercado de Lima, una de sus últimas víctimas fue una mujer, quien terminó siendo golpeada por los delincuentes al poner resistencia para evitar el robo de sus bolso y celular.