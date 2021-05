Surco: mujer muere en centro de estética tras someterse a una lipotransferencia

Agentes de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco clausuraron una clínica clandestina, lugar en donde una mujer de 34 años falleció tras someterse a una lipotransferencia.

El local, ubicado en la cuadra 25 de la avenida Caminos del Inca, carecía de permiso de funcionamiento y de la inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE), es decir, la licencia de Defensa Civil.

La fallecida fue identificada como Epifanía Vega Chuqui. La Policía detuvo al propietario y otras 4 trabajadoras del local.

El propietario del centro de estética, Antonny Junior Vilca Jorge, fue multado con 8 mil 800 soles, lo que equivale a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El sujeto prefirió guardar silencio ante la policía y los fiscalizadores durante la intervención.

Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Sagitario. Posteriormente se hizo cargo el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, al mando del comandante José Tellez. También acudieron peritos de Criminalística de la Policía y personal del Ministerio Público.

“Este establecimiento no cuenta con licencia de funcionamiento ni certificado ITSE. Es un local clandestino. No sabemos desde cuándo funcionaba porque el representante, el señor Antonny Vilca, se puso nervioso por los hechos y no dio más aclaraciones del tema”, afirmó Jesús Arroyo, fiscalizador de Surco.