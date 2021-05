Fiscal Domingo Pérez pidió 18 años de cárcel para el ex jefe de seguridad de Toledo

El último jueves, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en el marco del caso Interoceánica Sur.

Según la fiscalía, Dan On habría sido un personaje importante en el favorecimiento a la empresa Odebrecht con la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur a cambio del pago de 35 millones de dólares.

El excongresista y ex vicepresidente de la República, David Waisman indicó que Dan On cometió un grave error al confiar en el ex mandatario. Él conoció de cerca al ex jefe de seguridad de Toledo y comprobó la cercanía que este tenía con el prófugo ex jefe de Estado.

Por otro lado, el ex congresista Juan Pari fue presidente dela primera Comisión Lava Jato y durante su gestión se conocieron diversos detalles del presunto pacto colusorio entre Toledo y Odebrecht así como del rol de el ex jefe de seguridad.

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho continuará la audiencia de pedido de prisión preventiva el próximo 12 de mayo.