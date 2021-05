Campo de Marte: vecinos preocupados por posible instalación de espacios comerciales

Los vecinos de Jesús María se mostraron preocupados por la posible instalación de espacios comerciales en el Campo de Marte, debido a la primera versión de propuesta para remodelar este parque.

“La ley 16979 menciona específicamente que no se pueden hacer ventas de productos industriales o de otro tipo y que no se pueden hacer juegos recreativos. Ya en anteriores gestiones hemos tenido el problema que instalaron la Feria de los Deseos y unos juegos recreativos para niños enormes cuando estaba expresamente prohibido”, señaló un vecino.

Más verdor

Por su parte, Jorge Quintana, alcalde de Jesús María, descartó que el proyecto actual pretenda reducir áreas verdes.

“(No habrá) ninguna zona comercial, no va haber estacionamiento, no va haber restaurantes, no juegos mecánicos. Solamente estamos poniendo en valor, vamos a arreglar todas las áreas verdes, reduciendo la zona peatonal, aumentar las áreas verdes, vamos a poner más árboles, vamos a plantar mil árboles de tal manera que es un proyecto favorable”, mencionó.