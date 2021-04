Melania Urbina harta de acoso en redes sociales: "Es algo que sufrimos todas las mujeres"

La actriz peruana Melania Urbina señaló estar harta de los acosadores, quienes creen que por haber hecho la escena de la azotea en la película peruana ‘Django’, pueden decirle cosas “asquerosas” en redes sociales.

Luego de recibir un ciberataque por parte de un desadaptado, Urbina agradeció a sus seguidores por apoyarla reportando la cuenta del acosador. Y puntualizó que los responsables son los acosadores y no las víctimas, a quienes se las culpa por cómo visten o por su pasado.

“Quiero agradecer todos los mensajes de apoyo, toda la gente que está reportando esa cuenta, esos mensajes los recibos todos los días. No solo yo, no tienes que ser actriz, no tienes que hacer la escena de la azotea para recibirlos, es algo que sufrimos todas las mujeres. Todas estamos hartas. Me preguntan, de repente te arrepientes haber hecho la escena de Django, y no me arrepiento”, dijo tajante Melania Urbina.

A lo largo de sus 25 años de carrera, la denominada "Chica Dinamita" ha trabajado en diversas películas y novelas, siendo las principales "Django, la otra cara", "Ciudad de M", "Paloma de papel", "Mañana te cuento", "La gran sangre". Además, ha recibido premios a mejor actriz latinoamericana en el festival de Málaga y en el Festival Internacional de Biarritz.