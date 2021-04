SJL: vecinos cansados de la delincuencia amenazan con linchar a ladrones

Los vecinos del asentamiento humano Santa María, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), afirmaron estar cansados de los robos y asaltos que ocurren a toda hora del día.

Justamente una de sus residentes fue arrastrada por unos delincuentes que le terminaron quitando su celular y cinco mil soles en efectivo. “Los chicos pararon un poco adelante y como vieron que yo no avanzaba, el muchacho vino directamente con el arma a apuntarme. Como no me he dejado asaltar es donde me han tirado al suelo y me han revolcado y me han sacado todo el dinero que tenía”, narró.

Ante este problema, los vecinos no descartaron aplicar la denominada justicia popular en caso de atrapar a algún malhechor.